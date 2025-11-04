Nepal la Farnesina | Almeno 8 o 9 gli italiani dispersi situazione complessa Ricerche in corso
La Farnesina ha reso noto che sono almeno 8 o 9 gli italiani dispersi in Nepal: "Situazione molto complessa". Tra di loro anche Stefano Farronato e Alessandro Caputo, le cui ricerche continuano senza sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Farnesina in contatto con le famiglie, soccorsi ostacolati dal maltempo e dalla burocrazia in Nepal - facebook.com Vai su Facebook
Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso. Farnesina, ricerche dispersi difficili per maltempo #ANSA - X Vai su X
Nepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi” - Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i ... Si legge su tg24.sky.it
Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso - Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6. Come scrive msn.com
