Nepal il sopravvissuto | Stefano e Alessandro sepolti sotto 2 metri di neve

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valter Perlino, originario di Pinerolo, ha spiegato che gli alpinisti sono stati sorpresi nella notte mentre dormivano in tenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nepal il sopravvissuto stefano e alessandro sepolti sotto 2 metri di neve

© Gazzetta.it - Nepal, il sopravvissuto: "Stefano e Alessandro sepolti sotto 2 metri di neve"

Leggi anche questi approfondimenti

nepal sopravvissuto stefano alessandroNepal, il sopravvissuto: "Stefano e Alessandro sepolti sotto 2 metri di neve" - Valter Perlino, sopravvissuto alla tragedia di alpinisti italiani in Nepal racconta: "Stefano e Alessandro morti sepolti sotto 2 metri di neve in tenda". Come scrive msn.com

nepal sopravvissuto stefano alessandroValter Perlino, l'alpinista sopravvissuto in Nepal che ha trovato i compagni morti: «Dormivano in tenda, sepolti sotto 2 metri di neve» - È vivo per miracolo Valter Perlino, l'alpinista di Perlino partito per una scalata del Panbari, in Nepal, il 7 ottobre. Si legge su msn.com

nepal sopravvissuto stefano alessandroStefano Farronato e Markus Kirchler, morti il vicentino e l'altoatesino travolti da una valanga in Nepal: gli alpinisti trovati sotto metri di neve. Si cercano gli altri italiani - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Nepal Sopravvissuto Stefano Alessandro