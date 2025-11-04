Nepal il sopravvissuto | Stefano e Alessandro sepolti sotto 2 metri di neve

Valter Perlino, originario di Pinerolo, ha spiegato che gli alpinisti sono stati sorpresi nella notte mentre dormivano in tenda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nepal, il sopravvissuto: "Stefano e Alessandro sepolti sotto 2 metri di neve"

