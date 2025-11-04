Nepal il padre di Paolo Cocco | Era a 50 metri dalla vetta sognata poi la valanga lo ha travolto

Papà Domenico e il fratello Flavio ricordano l’alpinista di Fara San Martino morto sul Dolma Khang: “Viveva per il Nepal e per aiutare quel popolo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nepal, il padre di Paolo Cocco: “Era a 50 metri dalla vetta sognata, poi la valanga lo ha travolto”

