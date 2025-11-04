Nepal Farnesina | morti i due italiani dispersi sul massiccio del Manaslu Altri 6-7 connazionali mancano all’appello

4 nov 2025

(Adnkronos) – Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Lo riferisce la Farnesina. I due erano dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu.  Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con due alpinisti italiani, Caputo e Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

