Nepal Farnesina | morti due alpinisti italiani Altri connazionali dispersi Consolato | situazione complessa
Roma, 4 novembre 2025 – Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. Stamani il ministero degli Esteri parlava di un altro disperso in un'area denominata Yalung e di altri 5-6 connazionali irrintracciabili in altre aree del Paese. Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari. Notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
