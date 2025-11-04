Nepal Farnesina | morti due alpinisti italiani Altri connazionali dispersi Consolato | situazione complessa

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 novembre 2025 – Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Lo conferma la Farnesina. Stamani il ministero degli Esteri parlava di un altro disperso in un'area denominata Yalung e di  altri 5-6 connazionali irrintracciabili  in altre aree del Paese. Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari. Notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nepal farnesina morti due alpinisti italiani altri connazionali dispersi consolato situazione complessa

© Quotidiano.net - Nepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Altri connazionali dispersi. Consolato: situazione complessa

Argomenti simili trattati di recente

nepal farnesina morti dueFarnesina: morti i due alpinisti italiani, otto o nove quelli dispersi in Nepal - Sono morti i due alpinisti italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato dispersi da venerdì sul Panbari, in Nepal. Secondo tg.la7.it

nepal farnesina morti dueNepal, Farnesina: morti due alpinisti italiani. Dispersi altri 6-7 connazionali. Consolato: situazione complessa - Comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari ... msn.com scrive

nepal farnesina morti dueNepal, Farnesina: “Diversi alpinisti italiani dispersi” - Il consolato generale a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Nepal Farnesina Morti Due