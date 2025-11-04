Nepal cinque italiani tra le nove vittime sulle vette himalayane | dentificati Alessandro Caputo e Stefano Farronato

Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Lunedì, una valanga ha colpito un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri, a 5.630 metri, nel Nepal centrale. Sette persone sono morte nel disastro, tra cui tre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nepal, cinque italiani tra le nove vittime sulle vette himalayane: dentificati Alessandro Caputo e Stefano Farronato

