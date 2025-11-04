Nepal cinque italiani tra le nove vittime in due incidenti diversi | trappola mortale di tempesta e neve

Almeno nove le vittime, tra cui cinque italiani: è questo il drammatico bilancio, ancora provvisorio, di due distinti incidenti in montagna avvenuti in Nepal. Il sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato ha reso noti i nomi delle altre tre vittime italiane: Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, che si aggiungono ad Alessandro Caputo e Stefano Farronato, deceduti durante il tentativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nepal, cinque italiani tra le nove vittime in due incidenti diversi: trappola mortale di tempesta e neve

