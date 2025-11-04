Nepal chi sono i cinque alpinisti italiani morti

Stefano Farronato era un arboricoltore, Alessandro Caputo, il più giovane della spedizione, faceva il maestro di sci. Paolo Cocco era fotografo, Marco Di Marcello era un biologo e viveva in Canada, Markus Kirchler. 🔗 Leggi su Repubblica.it

nepal sono cinque alpinistiStrage di alpinisti in Nepal, morti due italiani. I testimoni: «Sono almeno cinque». La Farnesina: «Diversi irraggiungibili» - La Farnesina ha confermato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo travolti sul Panbari venerdì scorso. Riporta msn.com

nepal sono cinque alpinistiStrage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. Secondo unionesarda.it

nepal sono cinque alpinistiTragedia sull’Himalaya: valanga in Nepal, nove morti tra cui cinque alpinisti italiani - 887 metri), dove due alpinisti italiani – Alessandro Caputo e Stefano Farronato – sono morti mentre tentavano la scalata ... Riporta altarimini.it

