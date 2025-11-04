Nepal chi sono i cinque alpinisti italiani morti

Stefano Farronato era un arboricoltore, Alessandro Caputo, il più giovane della spedizione, faceva il maestro di sci. Paolo Cocco era fotografo, Marco Di Marcello era un biologo e viveva in Canada, Markus Kirchler. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nepal, chi sono i cinque alpinisti italiani morti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. Tra le vittime ci sono Alessandro Caputo e St - facebook.com Vai su Facebook

Due alpinisti dispersi in Nepal: sono il vicentino Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo. Nessun contatto da sabato. I due sono rimasti bloccati nel campo 1, a 5mila metri, a causa del passaggio del ciclone Montha, con forti piogge e nevicate. - X Vai su X

Strage di alpinisti in Nepal, morti due italiani. I testimoni: «Sono almeno cinque». La Farnesina: «Diversi irraggiungibili» - La Farnesina ha confermato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo travolti sul Panbari venerdì scorso. Riporta msn.com

Strage di alpinisti in Nepal: «Cinque italiani morti», trovati tre corpi - Sono 9 le vittime, tra cui 5 alpinisti italiani, delle valanghe e delle tempesta di neve che si sono abbattute sulle vette himalayane del Nepal. Secondo unionesarda.it

Tragedia sull’Himalaya: valanga in Nepal, nove morti tra cui cinque alpinisti italiani - 887 metri), dove due alpinisti italiani – Alessandro Caputo e Stefano Farronato – sono morti mentre tentavano la scalata ... Riporta altarimini.it