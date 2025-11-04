Nepal anche Paolo Cocco tra gli alpinisti morti Ancora disperso Marco Di Marcello | la distanza dalla vetta e il radiosegnale

Si chiamano Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, i due italiani dispersi in Nepal durante una spedizione.

© Leggo.it - Nepal, anche Paolo Cocco tra gli alpinisti morti. Ancora disperso Marco Di Marcello: la distanza dalla vetta e il radiosegnale

nepal paolo cocco alpinistiAlpinisti dispersi in Nepal, chi sono Paolo Cocco e Marco Di Marcello: la distanza dalla vetta, il radiosegnale e la speranza di trovarli ancora vivi - Si chiamano Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, i due italiani dispersi in Nepal durante una ... Scrive msn.com

nepal paolo cocco alpinistiDue alpinisti abruzzesi dispersi in Nepal - Sono ore di apprensione in Abruzzo per Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, alpinista originario di Teramo, dispersi in Nepal durante una ... Segnala msn.com

nepal paolo cocco alpinistiAlpinisti italiani Nepal, 5 morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. Chi sono le vittime - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Come scrive ilgazzettino.it

