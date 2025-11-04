Neonato abbandonato nonni indagati per tentato infanticidio con la figlia | La nonna ci ha detto un po' di bugie

Nel corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’ di Gianluigi Nuzzi è stata annunciata una importante novità sul caso del neonato abbandonato ai cassonetti dei rifiuti a Calisese. I nonni sarebbero indagati per tentato infanticidio in concorso con la figlia 31enne. Questo risvolto nelle indagini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

