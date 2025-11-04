Neonato abbandonato in strada | Madre seguita dai Servizi sociali

La donna che ha abbandonato un neonato accanto a un cassonetto a Calisese era seguita dai servizi sociali, aveva accettato un percorso di sostegno al termine del quale avrebbe dato in affidamento il bambino, ma giunta al termine della gravidanza ha troncato i rapporti con operatori sociali e sanitari. I genitori della donna, al contrario di quanto dichiarato a diverse trasmissioni televisive all’indomani del ’ritrovamento’ del bebè, sapevano tutto della gravidanza della figlia (e per loro quindi si profilerebbe l’accusa di concorso nel tentato omicidio). Sono due tra i punti salienti della vicenda illustrati da una secca nota dei Servizi sociali dell’Unione Comuni Valle del Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonato abbandonato in strada: "Madre seguita dai Servizi sociali"

