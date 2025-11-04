Neonato abbandonato FdI | Chiedere chiarezza non è ' speculare' sistema-socio assistenziale costa milioni di euro

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Casali torna sul caso del neonato abbandonato ai cassonetti a Calisese e sul ruolo dei servizi sociali nella vicenda: “Respingeremo sempre l’idea che chiedere trasparenza significhi ‘speculare’ - dice Casali rivolgendosi al sindaco Lattuca - fare chiarezza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

