Di seguito il comunicato: Venerdì 7 novembre presso il Dipartimento Jonico, in via Duomo 259, un’intera giornata sarà dedicata alla conoscenza della complessità. Protagonisti due nomi illustri nell’esperienza e nella ricerca; Alberto Felice De Toni, già rettore dell’Università di Udine, città di cui oggi è sindaco, e Pierluigi Fagan, imprenditore ed organizzatore del Festival della complessità. Il mondo e la realtà si rivelano decisamente interconnessi e interdipendenti. Quale visione e azione di una e per una realtà irrevocabilmente complessa? Il seminario, organizzato dal Centro di cultura per lo sviluppo “G. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Nell’epoca della complessità: un’intera giornata di studi venerdì a Taranto Università