Nelle video lezioni del prof Filardi un mondo di Matematica fisica e bellezza
“Facciamo cultura nel momento in cui costruiamo ponti fra discipline, cogliamo nessi fra concetti che fino a un momento prima ci sembravano distinti e separati”. Sono parole del professore Tonino Filardi, che questo pensiero lo applica ogni giorno nel suo lavoro e in un dialogo con gli studenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
