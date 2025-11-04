Nelle video lezioni del prof Filardi un mondo di Matematica fisica e bellezza

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Facciamo cultura nel momento in cui costruiamo ponti fra discipline, cogliamo nessi fra concetti che fino a un momento prima ci sembravano distinti e separati”. Sono parole del professore Tonino Filardi, che questo pensiero lo applica ogni giorno nel suo lavoro e in un dialogo con gli studenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Lezioni Prof Filardi