Nell' auto con un grosso petardo a Montesilvano denunciato un pescarese
Un uomo pescarese è stato denunciato per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente. Erano da poco trascorse le ore 23 di domenica scorsa, quanto una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Montesilvano, transitando in via Lucania, ha notato un’auto in sosta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
