Nell' albergo dove Vincenzo Lanni ha dormito prima di accoltellare una donna | Arrivato giovedì

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo si è registrato nellalbergo di via Vitruvio dopo aver lasciato la comunità di recupero: quattro giorni di quiete, poi l’arresto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

nell albergo dove vincenzo lanni ha dormito prima di accoltellare una donna arrivato gioved236

© Repubblica.it - Nell'albergo dove Vincenzo Lanni ha dormito prima di accoltellare una donna: “Arrivato giovedì”

Leggi anche questi approfondimenti

nell albergo vincenzo lanniVincenzo Lanni confessa l’aggressione in piazza Gae Aulenti: “Luogo scelto perché simbolo del potere economico” - Vincenzo Lanni ha confessato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano la mattina del 3 novembre ... Da fanpage.it

Vincenzo Lanni: chi è l’uomo coinvolto nell’aggressione di piazza Gae Aulenti - Chi è Vincenzo Lanni, l’uomo arrestato dopo l’aggressione in piazza Gae Aulenti: il suo profilo, il precedente del 2015 e le condizioni della vittima. trend-online.com scrive

nell albergo vincenzo lanniVincenzo Lanni: il disturbo schizoide diagnosticato all’uomo che ha accoltellato Anna Laura Calzecchi a Milano - Vincenzo Lanni ha un disturbo schizoide di personalità. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nell Albergo Vincenzo Lanni