Nell' albergo dove Vincenzo Lanni ha dormito prima di accoltellare una donna | Arrivato giovedì

L’uomo si è registrato nell’albergo di via Vitruvio dopo aver lasciato la comunità di recupero: quattro giorni di quiete, poi l’arresto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nell'albergo dove Vincenzo Lanni ha dormito prima di accoltellare una donna: “Arrivato giovedì”

