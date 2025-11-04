Nella scorsa Champions il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano
Il match di questa sera contro l’Eintracht rappresenta per il Napoli di Conte l’occasione per riaprire il discorso Champions. Dopo il 6-2 contro il Psv gli azzurri sono chiamati a un riscatto importante. Non è possibile, scrive la Gazzetta che i campioni d’Italia escano dalla competizione senza arrivare a disputare neanche i palyoff. Conte ha ricordato che la strada è questa e che «se vinciamo, andiamo a sei punti», ora sta agli interpreti dimostrare il loro valore. “La mediocrità di classifica che gli azzurri non conoscono in Serie A, dove sono primi in solitaria, è invece visibile in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano La Gazzetta ricorda che a Conte non viene chiesto di vincere la Champions, però neanche un deludente anonimato https://www.ilnapolista.it/2025/11/nella-scorsa-ch - facebook.com Vai su Facebook
Champions, Psg con un piede in finale: Dembele stende l'Arsenal, Donnarumma insuperabile - È il Psg ad aggiudicarsi il primo atto della semifinale di Champions League. Scrive tuttosport.com
Champions League: Psg o Arsenal, chi sfiderà l'Inter in finale? - L'Inter ha raggiunto la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni e nell'era- Segnala sportmediaset.mediaset.it
Champions League, Psg-Arsenal 2-1: i francesi in finale contro l’Inter. VIDEO E HIGHLIGHTS - Sarà il Paris Saint Germain a sfidare l’Inter nella finale di Champions League: i francesi, nella semifinale di ritorno a Parigi, hanno battuto l’Arsenal 2- Da tg24.sky.it