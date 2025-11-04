Il match di questa sera contro l’Eintracht rappresenta per il Napoli di Conte l’occasione per riaprire il discorso Champions. Dopo il 6-2 contro il Psv gli azzurri sono chiamati a un riscatto importante. Non è possibile, scrive la Gazzetta che i campioni d’Italia escano dalla competizione senza arrivare a disputare neanche i palyoff. Conte ha ricordato che la strada è questa e che «se vinciamo, andiamo a sei punti», ora sta agli interpreti dimostrare il loro valore. “La mediocrità di classifica che gli azzurri non conoscono in Serie A, dove sono primi in solitaria, è invece visibile in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nella scorsa Champions, il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano