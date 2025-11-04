Nella scorsa Champions il Psg finì 15° nella prima parte e ha concluso con il trofeo in mano

Il match di questa sera contro l’Eintracht rappresenta per il Napoli di Conte l’occasione per riaprire il discorso Champions. Dopo il 6-2 contro il Psv gli azzurri sono chiamati a un riscatto importante. Non è possibile, scrive la Gazzetta che i campioni d’Italia escano dalla competizione senza arrivare a disputare neanche i palyoff. Conte ha ricordato che la strada è questa e che  «se vinciamo, andiamo a sei punti»,  ora sta agli interpreti dimostrare il loro valore. “La  mediocrità di  classifica che  gli azzurri non  conoscono in  Serie A, dove  sono primi in  solitaria, è invece  visibile in  Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

