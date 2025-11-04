Nella Bergamasca dove l' accoltellatore di Milano aveva già colpito | Ho avuto paura per molto tempo

"Quella mattina sono arrivata con 10 minuti di ritardo e il mio cliente accoltellato mi stava aspettando qua fuori. Io per diverso tempo ho avuto paura". Di quella brutale aggressione avvenuta dieci anni fa fuori dal suo locale, la titolare di questo bar di Villa al Serio, nella Bergamasca, ricorda ogni particolare. Erano da poco passate le 7 del 20 agosto 2015, quando Vincenzo Lanni, l'accoltellatore della manager di Milano, si avventò contro un pensionato che aspettava di fare colazione, ferendolo al petto. Il coltello lo aveva sottratto dalla cucina della proprietaria di questo residence in cui abitava, in pieno centro, nel piccolo comune della Val Seriana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nella Bergamasca dove l'accoltellatore di Milano aveva già colpito: "Ho avuto paura per molto tempo"

