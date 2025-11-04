Nel mondo di Matteo Collura al liceo Foscolo di Canicattì un incontro con lo scrittore e giornalista

4 nov 2025

Un viaggio tra letteratura, memoria e identità siciliana. È quello che propone l’incontro “Nel mondo di Matteo Collura” in programma venerdì 7 novembre alle 11,30 al liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì.L’evento, organizzato in collaborazione con il Movimento cristiano Llvoratori di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

