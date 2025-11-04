Nel giardino della scuola arriva una panchina bianca per ricordare le vittime della strada

Ravennatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una panchina bianca in memoria delle vittime della strada verrà inaugurata venerdì 14 novembre nel giardino dell’Istituto superiore “T. Guerra” di Cervia. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada (Aivis), una realtà senza scopo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

