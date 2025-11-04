Nel cuore del foliage - Passeggiata d’autunno in Lessinia

Un invito a camminare lentamente tra i sentieri silenziosi della Lessinia, dove il bosco si apre in radure luminose e accoglienti, e l’autunno si posa su ogni foglia con grazia. Il percorso ad anello ci conduce tra chiome dorate, tappeti di foglie e profumi di terra, in un paesaggio che parla di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

