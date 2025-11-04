Nel borgo più bello d’Abruzzo apre il ristorante d’autore di uno spettacolare albergo diffuso

Il nuovo fine dining di Sextantio Albergo Diffuso a Santo Stefano di Sessanio si chiama Sextantio Cucina. Alla guida Dino Como, ex braccio destro di Romito. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

