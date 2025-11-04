Nel 2025 fermati 3mila migranti irregolari a frontiere terrestri

Tempo di lettura: 2 minuti Sono quasi 430mila le persone e oltre 200mila i veicoli controllati nei primi nove mesi del 2025 dalla Polizia di frontiera ai confini italo-sloveno e italo-francese, per il contrasto all’immigrazione irregolare e ai traffici illeciti. In particolare, fa sapere il Viminale, al confine italo-sloveno sono state controllate 425 mila persone ed oltre 190 mila veicoli. Fermati 2.758 migranti irregolari, di cui oltre la metà respinti immediatamente in Slovenia; 374 gli immigrati irregolari bloccati prima dell’ingresso in Italia. Nelle operazioni di controllo sono state arrestate 175 persone, di cui circa 70 per favoreggiamento al traffico di esseri umani, 765 i denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

