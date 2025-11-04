Nei crotti al lume di candela per gustare pizzoccheri e polenta taragna
In Valtellina, la montagna si racconta anche attraverso il gusto. I paesaggi di Sondrio e della sua valle, modellati da secoli di lavoro dell'uomo, custodiscono un patrimonio enogastronomico che riflette la storia, la cultura e la tenacia di chi vive tra queste montagne. La valle è celebre per i suoi vini di montagna, frutto dei vigneti che disegnano i versanti tra Berbenno e Tirano. I terrazzamenti, sostenuti da chilometri di muretti a secco, sono un capolavoro paesaggistico e umano. In queste condizioni estreme cresce il Nebbiolo delle Alpi, localmente chiamato Chiavennasca, da cui nascono vini di grande eleganza: lo Sforzato di Valtellina DOCG, ottenuto da uve appassite, e il Valtellina Superiore DOCG, nelle sue cinque sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella che raccontano le sfumature del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
