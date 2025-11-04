Negramaro in concerto a Montesilvano per il Marea festival 2026

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno show attesissimo, un evento da segnare in agenda: i Negramaro arrivano a Montesilvano in occasione del Marea festival 2026. Il concerto del gruppo pugliese si terrà il prossimo 29 agosto 2026 sul lungomare Aldo Moro.Dopo anni e anni di successi, premi e soddisfazioni, la band salentina torna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

