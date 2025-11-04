Nè sostanza tossica né traccia di botulino | archiviazione per gli indagati della pizzeria di Ariano
Tempo di lettura: 2 minuti Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pina Scaperrotta e Luigi Trancuccio, titolari della Pizzeria Oasi di Ariano Irpino, assistiti dall’avvocato Guerino Gazzella. L’indagine era stata avviata dopo il tragico decesso di Gerardina Corsano, avvenuto nell’ottobre 2023, inizialmente ipotizzato come possibile conseguenza di un’intossicazione alimentare riconducibile ad un olio al peperoncino servito nel locale. Le approfondite verifiche disposte dall’Autorità giudiziaria e le consulenze tecniche effettuate nel corso delle indagini hanno accertato che non era presente alcuna sostanza tossica né traccia di botulino negli alimenti e negli ingredienti posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
