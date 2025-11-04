Ncc la sentenza della Consulta | Vincoli sproporzionati non è competenza statale

(Adnkronos) – Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (Ncc), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. È quanto si legge nella sentenza numero 163 della Corte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

