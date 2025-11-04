Ncc la Regione Calabria vince ancora davanti alla Consulta | Incostituzionali gli obblighi imposti
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 163, depositata oggi ha accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative riguardanti il servizio di noleggio con conducente. Secondo la Consulta, infatti, non spetta allo Stato centrale adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti Ncc quando questi perseguano con mezzi sproporzionati l'obiettivo concorrenziale di garantire che solo i taxi possano rivolgersi a un'utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia "tutela della concorrenza" e regolando l'esercizio del servizio Ncc, lo Stato ha infatti invaso la competenza regionale in materia di "trasporto pubblico locale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
