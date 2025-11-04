Ncc la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini L’Unione consumatori | Deve dimettersi
La Corte costituzionale ha bocciato il decreto del ministero dei Traspor t i, guidato da Matteo Salvini, sui veicoli Ncc, ovvero il servizio di noleggio auto con il conducente. Il provvedimento – numero 226 del 2024 – era stato impugnato dalla Regione Calabria sollevando un conflitto di attribuzione. Oggi la Consulta, con la sentenza n. 163 depositata in mattinata, ha dato ragione all’ente guidato dal forzista Roberto Occhiuto: il dicastero del leader leghista ha imposto divieti valicando i limiti statali nella materia “trasporto pubblico locale”, di competenza regionale. Secondo i giudici, i vincoli al servizio Ncc stabiliti dal decreto sono sproporzionati, rispetto allo scopo di tutelare la concorrenza, riservando ai soli taxi la possibilità di rivolgersi a un’utenza indifferenziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'intervista a Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex componente del Garante per la Privacy: “C’è un’unica soluzione per una degenerazione inaccettabile dell’autorità indipendente trasformata in organo di pressione politica: si dev - facebook.com Vai su Facebook
È arrivato a $Treviso il $Viaggio della Corte nelle scuole. cortecostituzionale.it/uploads/releas…Il Vicepresidente Luca Antonini ha dialogato con studentesse e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Palladio” sul $diritto alla $salute: “la più fragile - X Vai su X
Ncc, la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini. L’Unione consumatori: “Deve dimettersi” - La Consulta annulla le norme che limitavano il servizio Ncc. Da ilfattoquotidiano.it
Ncc, Forza Italia esulta per la bocciatura del decreto Salvini pro-taxi: “Ora più concorrenza” - La Corte costituzionale ha demolito tre pilastri del provvedimento in materia di trasporto locale: invase le competenze delle regioni. Si legge su repubblica.it
Consulta, incostituzionali obblighi imposti a Ncc. Occhiuto: “Vinta battaglia liberale” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consulta, incostituzionali obblighi imposti a Ncc. Come scrive tg24.sky.it