Ncc la Corte Costituzionale boccia il decreto ministeriale di Salvini L’Unione consumatori | Deve dimettersi

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte costituzionale ha bocciato il decreto del ministero dei Traspor t i, guidato da Matteo Salvini, sui veicoli Ncc, ovvero il servizio di noleggio auto con il conducente. Il provvedimento – numero 226 del 2024 – era stato impugnato dalla Regione Calabria sollevando un conflitto di attribuzione. Oggi la Consulta, con la sentenza n. 163 depositata in mattinata, ha dato ragione all’ente guidato dal forzista Roberto Occhiuto: il dicastero del leader leghista ha imposto divieti valicando i limiti statali nella materia “trasporto pubblico locale”, di competenza regionale. Secondo i giudici, i vincoli al servizio Ncc stabiliti dal decreto sono sproporzionati, rispetto allo scopo di tutelare la concorrenza, riservando ai soli taxi la possibilità di rivolgersi a un’utenza indifferenziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

