Ncc Italia | Grazie a Occhiuto per aver difeso la categoria Salvini ci ascolti

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Costituzionale ha sancito definitivamente, con sentenza n. 1632025, l’illegittimità costituzionale del decreto interministeriale 2262024 istitutivo del f oglio di servizio elettronico Ncc, ponendo conclusione ad una illegittima e ingiustificata azione governativa contro la libera attività delle imprese di noleggio con conducente. “Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento alla Regione Calabria e al suo presidente onorevole Occhiuto per avere difeso gli interessi della nostra categoria riuscendo a portare le nostre istanze sino in Corte Costituzionale”, afferma in una nota Luca Notarbartolo, presidente dell’Associazione Ncc Italia che ringrazia anche la Regione Puglia e il suo presidente Emiliano “per esserci stata accanto nel ricorso promosso dinanzi il Tar Lazio che ha immediatamente stoppato, sospendendolo già nel dicembre 2024, l’illegittimo e incostituzionale decreto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ncc italia grazie a occhiuto per aver difeso la categoria salvini ci ascolti

© Quotidiano.net - Ncc Italia: “Grazie a Occhiuto per aver difeso la categoria, Salvini ci ascolti”

Altri contenuti sullo stesso argomento

ncc italia grazie occhiutoNcc Italia: “Grazie a Occhiuto per aver difeso la categoria, Salvini ci ascolti” - Sancita l’illegittimità costituzionale del decreto interministeriale che istituiva il foglio di servizio elettronico Ncc. Da msn.com

ncc italia grazie occhiutoNcc, Forza Italia esulta per la bocciatura del decreto Salvini pro-taxi: “Ora più concorrenza” - La Corte costituzionale ha demolito tre pilastri del provvedimento in materia di trasporto locale: invase le competenze delle regioni. Lo riporta repubblica.it

ncc italia grazie occhiutoConsulta, incostituzionali obblighi imposti a Ncc. Occhiuto: “Vinta battaglia liberale” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consulta, incostituzionali obblighi imposti a Ncc. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ncc Italia Grazie Occhiuto