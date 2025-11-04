La Corte Costituzionale ha sancito definitivamente, con sentenza n. 1632025, l’illegittimità costituzionale del decreto interministeriale 2262024 istitutivo del f oglio di servizio elettronico Ncc, ponendo conclusione ad una illegittima e ingiustificata azione governativa contro la libera attività delle imprese di noleggio con conducente. “Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento alla Regione Calabria e al suo presidente onorevole Occhiuto per avere difeso gli interessi della nostra categoria riuscendo a portare le nostre istanze sino in Corte Costituzionale”, afferma in una nota Luca Notarbartolo, presidente dell’Associazione Ncc Italia che ringrazia anche la Regione Puglia e il suo presidente Emiliano “per esserci stata accanto nel ricorso promosso dinanzi il Tar Lazio che ha immediatamente stoppato, sospendendolo già nel dicembre 2024, l’illegittimo e incostituzionale decreto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ncc Italia: “Grazie a Occhiuto per aver difeso la categoria, Salvini ci ascolti”