nba i risultati della notte 4 novembre miami torna a vincere i lakers volano e jokic domina

Si sono disputati questa notte nove match della stagione NBA, con i Miami Heat che ritrovano il successo a Los Angeles grazie a un grande Bam Adebayo, i Lakers trascinati da Deandre Ayton nonostante le assenze di Doncic e Reaves, e Nikola Jokic protagonista assoluto nella vittoria dei Denver Nuggets sui Kings. Una serata intensa che conferma il momento positivo delle squadre di vertice. Tornano a vincere i Miami Heat e Simone Fontecchio. Bam Adebayo trascina i Miami Heat con 25 punti e 10 rimbalzi nella vittoria per 120-119 sui Los Angeles Clippers. Norman Powell ne aggiunge 21 nel suo ritorno in California, mentre Wiggins e Ware combinano per 33 punti complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

