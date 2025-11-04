NBA gli Heat di Fontecchio tornato subito al successo Jokic e Giannis devastanti

Los Angeles (Stati Uniti), 4 novembre 2025 – Immediato ritorno alla doppia cifra e soprattutto alla vittoria per Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat che nella notte hanno hanno inflitto il primo ko casalingo della stagione ai Los Angeles Clippers piegandoli 120-119 al termine di una partita equilibratissima. A spiccare nelle file della franchigia della Florida un Bam Adebayo glaciale in lunetta nel finale e autore di 25 punti con 10 rimbalzi catturati. Si sono spinti invece rispettivamente fino a quota 21 e 17 Norman Powell ed Andrew Wiggins, mentre l’azzurro ha chiuso con un bottino personale di 10 punti (46 dal campo) in 17’ giocati in uscita dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, gli Heat di Fontecchio tornato subito al successo. Jokic e Giannis devastanti

