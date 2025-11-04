Nati 20 bambini in 24 ore all' ospedale di Borgo Trento | madri e figli stanno tutti bene

Quella di lunedì 3 novembre è stata una giornata record all'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona infatti informano che in sole 24 ore sono venuti alla luce ben 20 bambini, 14 maschi e 6 femmine, grazie al funzionamento delle 11 sale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

