Nascosta nelle mutante una pistola con matricola abrasa 26enne in manette

La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha posto in stato di arresto un giovane di 26 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. E' accaduto questa mattina, quando gli agenti della Squadra Volanti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

