Nascondeva fucile e pistole negli armadi di casa | arrestata 36enne

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 36 anni di San Severo è stata arrestata dai carabinieri detenzione abusiva di arma clandestina.Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio nel centro dauno, i militari dell'Arma hanno effettuato una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi nell'appartamento della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nascondeva fucile pistole armadiNascondeva in armadio metallico armi e droga, arrestato 23enne - I Carabinieri della Stazione di Niscemi (Caltanissetta) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne del luogo, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di ... Si legge su grandangoloagrigento.it

nascondeva fucile pistole armadiNascondeva un arsenale, a sei anni dal sequestro la condanna a Vibo per un imputato di Tropea - Il sequestro di fucili, pistole, munizioni e una carabina è avvenuto nel giugno 2019 ad opera della Guardia di Finanza ... Segnala ilvibonese.it

nascondeva fucile pistole armadiFucili, pistole, armi rubate e centinaia di cartucce. Arrestato 53enne: nascondeva l’arsenale in casa - Il malvivente dovrà rispondere non solo di detenzione illegale di armi, ma anche di ricettazione ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nascondeva Fucile Pistole Armadi