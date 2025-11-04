Nascondeva fucile e pistole negli armadi di casa | arrestata 36enne

Una donna di 36 anni di San Severo è stata arrestata dai carabinieri detenzione abusiva di arma clandestina.Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio nel centro dauno, i militari dell'Arma hanno effettuato una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi nell'appartamento della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

