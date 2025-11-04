Nasce l’asse coreano di Nvidia | maxi accordo sull’IA con Samsung Hyundai e SK

È stata una settimana frenetica per Nvidia. Dopo esser diventata la prima azienda al mondo con una capitalizzazione di mercato pari a 5.000 miliardi di dollari, la regina statunitense dei chip ha siglato un accordo con i principali colossi hi-tech della Corea del Sud. Il contenuto dell’intesa? Nvidia fornirà 260.000 dei suoi chip di intelligenza artificiale (Ia) più avanzati al governo sudcoreano, nonché ad attori locali del calibro di Samsung, Lg, Hyundai e SK Group. Questi ultimi player, dunque, implementeranno i chip di Ia nelle loro fabbriche per produrre letteralmente di tutto, dai robot ai veicoli autonomi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

