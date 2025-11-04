Nasce l’asse coreano di Nvidia | maxi accordo sull’IA con Samsung Hyundai e SK
È stata una settimana frenetica per Nvidia. Dopo esser diventata la prima azienda al mondo con una capitalizzazione di mercato pari a 5.000 miliardi di dollari, la regina statunitense dei chip ha siglato un accordo con i principali colossi hi-tech della Corea del Sud. Il contenuto dell’intesa? Nvidia fornirà 260.000 dei suoi chip di intelligenza artificiale (Ia) più avanzati al governo sudcoreano, nonché ad attori locali del calibro di Samsung, Lg, Hyundai e SK Group. Questi ultimi player, dunque, implementeranno i chip di Ia nelle loro fabbriche per produrre letteralmente di tutto, dai robot ai veicoli autonomi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
Nel 1941 nasce la Lancia Ardea, “sorella minore” dell’Aprilia, che conquistò per le linee aerodinamiche, l’eleganza e la compattezza tipica del marchio. Il cuore è un raffinato 4 cilindri a V stretto con asse a camme in testa, mentre a catturare lo sguardo sono le - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il nuovo asse del proibizionismo: Meloni e Macron rilanciano la guerra alle droghe. Spesso litigiosi, inaugurano una “santa alleanza” neoproibizionista e si mettono alla guida del rilancio della war on drugs - X Vai su X
NVIDIA sceglie Samsung Foundry per i chip IA: nasce una nuova alleanza strategica nel silicio - NVIDIA ha deciso di includere e affidarsi a Samsung Foundry per la produzione di chip IA. Riporta multiplayer.it
Intel e NVIDIA insieme: nasce il primo rack-scale IA ibrido Gaudi–Blackwell - Blackwell, diamo un'occhiata a tutti i dettagli relativi a questa importante novità. Lo riporta multiplayer.it