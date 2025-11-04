Nasce la Fondazione Sammezzano | Il castello sarà un luogo da vivere con tante attività

Dopo l’avvio ufficiale dei lavori di messa in sicurezza del Castello di Sammezzano, prende vita un nuovo e fondamentale capitolo della sua storia: la Fondazione Sammezzano, che avrà il compito di gestire le attività culturali e sociali legate al futuro del castello e del suo parco monumentale.“La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

