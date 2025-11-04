Nasce il canale WhatApp di Trenord per scoprire tutto su orari treni e servizi

Da oggi Trenord viaggia anche su WhatsApp, ed è il primo operatore in Italia a farlo. Nasce infatti “Il mio treno”: il servizio di infomobilità su WhatsApp di Trenord che mette a disposizione di pendolari, viaggiatori occasionali e turisti un canale diretto, immediato e personalizzabile, per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

