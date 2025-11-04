Napoli? Uno dei posti più pericolosi al mondo | attacco shock dell’Eintracht

Philipp Reschke, dirigente dellEintracht Francoforte, ha lanciato un duro monito in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, definendo Napoli una città pericolosissima nel panorama del calcio mondiale. La dichiarazione arriva alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, dopo il boicottaggio del pranzo Uefa e rifiuto del giro di campo, motivati dal divieto di trasferta imposto alle autorità italiane per prevenire ritorsioni legate agli scontri del 2023. Reschke, accusa clamorosa: “Napoli città pericolosissima”. Reschke gestisce gli aspetti legali, i rapporti con i tifosi e la logistica delle partite per l’Eintracht. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

