Napoli? Uno dei posti più pericolosi al mondo | attacco shock dell’Eintracht

Philipp Reschke, dirigente dell’ Eintracht Francoforte, ha lanciato un duro monito in un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, definendo Napoli una città pericolosissima nel panorama del calcio mondiale. La dichiarazione arriva alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, dopo il boicottaggio del pranzo Uefa e rifiuto del giro di campo, motivati dal divieto di trasferta imposto alle autorità italiane per prevenire ritorsioni legate agli scontri del 2023. Reschke, accusa clamorosa: “Napoli città pericolosissima”. Reschke gestisce gli aspetti legali, i rapporti con i tifosi e la logistica delle partite per l’Eintracht. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Napoli? Uno dei posti più pericolosi al mondo”: attacco shock dell’Eintracht

Approfondisci con queste news

Ponte dell’Immacolata a Napoli! Altri pullman… altri posti disponibili! Scopri Napoli e le sue meraviglie, le affascinanti Catacombe di San Gennaro, la maestosa Reggia di Caserta, le splendide luminare di Salerno e la magia di Sorrento tra luci, sapori Vai su Facebook

«Napoli è uno dei posti più pericolosi del mondo», l’Eintracht raddoppia la scorta alla squadra - La Faz attacca il Napoli: "Ancora una volta è rimasto in silenzio sulla gestione della componente violenta tra i propri tifosi" ... Segnala ilnapolista.it

Dirigente Eintracht: "Napoli è uno dei posti più pericolosi al mondo" - Un dirigente dell'Eintracht Francoforte avrebbe usato parole molto forti nei confronti della città di Napoli e dei propri tifosi. Secondo areanapoli.it