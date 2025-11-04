Napoli torna Lobotka dal primo minuto | Conte rilancia anche Elmas e Gutierrez

"> Stanislav Lobotka è pronto a riprendersi il Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il regista slovacco tornerà titolare questa sera contro l’Eintracht Francoforte, al Maradona, dopo aver ritrovato minuti nella gara con il Como. Non accadeva dal 5 ottobre, giorno della sfida con il Genoa. A confermarlo è stato lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa: «Lobotka partirà dall’inizio», ha spiegato il tecnico, annunciando anche il rilancio di Elmas e Gutierrez dal primo minuto. Il Corriere dello Sport, attraverso il suo inviato Mandarini, racconta di un Napoli pronto a presentarsi con un triplo cambio rispetto alla gara di campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

