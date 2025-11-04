Napoli splendida notizia per Conte! Che novità prima del Francoforte in Champions

È il giorno di Napoli-Francoforte, gli azzurri tornano in campo per il quarto turno di Champions League. Una gara fondamentale per gli uomini di Antonio Conte, che hanno bisogno di una vittoria per puntare almeno la qualificazione ai playoff. Il tecnico salentino dovrà fare i conti con le assenze a causa degli infortuni, ma potrà contare su alcuni fedelissimi. Uno di questi è sicuramente Matteo Politano, uomo dei record nelle competizioni UEFA. Politano a caccia del gol: Conte ci crede. Il Napoli scenderà in campo con un’altra formazione rivisitata, specie a centrocampo. Contro il Como ha giocato Billy Gilmour dal primo minuto, ma lo scozzese ha lasciato il campo in anticipo per infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

