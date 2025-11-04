Napoli solo 0-0 contro l' Eintracht Champions ora Conte rischia

Liberoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il momento difficile del Napoli in Champions League. Dopo il clamoroso ko 6-2 sul campo del Psv Eindhoven, gli azzurri di Antonio Conte non vanno oltre lo 0-0 al Maradona contro l' Eintracht Francoforte. Entrambe le squadre ora sono a quota 4 punti in classifica dopo 4 turni, ancora in zona play-off ma con una classifica sicuramente deficitaria.  Una serata non particolarmente positiva per i campioni d'Italia in carica, in ripresa in campionato ma che appaiono poco brillanti, imprecisi e in difficoltà nel cercare di scalfire il muro eretto dagli ospiti. Non arrivano, quindi, i tre punti del riscatto che avrebbero dato una boccata d'ossigeno quando siamo a metà di questa prima fase della competizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

napoli solo 0 0 contro l eintracht champions ora conte rischia

© Liberoquotidiano.it - Napoli, solo 0-0 contro l'Eintracht. Champions, ora Conte rischia

News recenti che potrebbero piacerti

napoli 0 0 controChampions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari - Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0- Scrive msn.com

napoli 0 0 controNapoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. Da sport.sky.it

Non decolla il Napoli formato Champions, 0-0 in casa con l’Eintracht - Non decolla ancora in Champions League il Napoli. Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 0 0 Contro