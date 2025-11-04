Napoli solo 0-0 contro l' Eintracht Champions ora Conte rischia

Prosegue il momento difficile del Napoli in Champions League. Dopo il clamoroso ko 6-2 sul campo del Psv Eindhoven, gli azzurri di Antonio Conte non vanno oltre lo 0-0 al Maradona contro l' Eintracht Francoforte. Entrambe le squadre ora sono a quota 4 punti in classifica dopo 4 turni, ancora in zona play-off ma con una classifica sicuramente deficitaria. Una serata non particolarmente positiva per i campioni d'Italia in carica, in ripresa in campionato ma che appaiono poco brillanti, imprecisi e in difficoltà nel cercare di scalfire il muro eretto dagli ospiti. Non arrivano, quindi, i tre punti del riscatto che avrebbero dato una boccata d'ossigeno quando siamo a metà di questa prima fase della competizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

