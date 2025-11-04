Napoli senza idee solo 0-0 con l’Eintracht
Tempo di lettura: 3 minuti Un Napoli senza idee e senza forze non riesce a superare l’ Eintracht Francoforte e rallenta ulteriormente in Champions. Finisce 0-0 con gli azzurri bloccati dall’atteggiamento tattico dei tedeschi, impegnati quasi esclusivamente a non prendere gol. Toppmoller, evidentemente spaventato dalla fragilità difensiva della sua squadra che ha incassato dieci gol nelle ultime due partite di Champions, rinuncia alla consueta spregiudicatezza tattica e schiera una difesa a cinque che in diversi momenti della gara, avvalendosi anche del prezioso contributo nei raddoppi di un centrocampista, Chaibi, diventa addirittura composta da sei uomini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
