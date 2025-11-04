Napoli | Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Tutti e tre in campo è una garanzia Elmas impressionante da regista!

Parlami.eu | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Petrazzuolo, Zamboni, Mora, Di Vicino, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, partita da vincere con l’Eintracht, Conte ha fatto quadrato attorno alla squadra, Lobotka una certezza”. NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO “Napoli-Eintracht Francoforte è una gara da vincere. Il Napoli farà di tutto per vincerla, con Conte che ha detto in conferenza stampa alla vigilia che se non dovesse farcela la squadra a vincere, non facciamo drammi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

