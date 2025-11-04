Napoli | Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Tutti e tre in campo è una garanzia Elmas impressionante da regista!

Petrazzuolo, Zamboni, Mora, Di Vicino, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, partita da vincere con l’Eintracht, Conte ha fatto quadrato attorno alla squadra, Lobotka una certezza”. NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO “Napoli-Eintracht Francoforte è una gara da vincere. Il Napoli farà di tutto per vincerla, con Conte che ha detto in conferenza stampa alla vigilia che se non dovesse farcela la squadra a vincere, non facciamo drammi. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Tutti e tre in campo è una garanzia. Elmas impressionante da regista!

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte disegnerà la spina dorsale del Napoli con Rrahmani in difesa, Lobotka al centro e Hojlund centravanti. Vai su Facebook

CDS - Napoli, infortunio Rrahmani, la possibile data di rientro del difensore kosovaro https://ift.tt/A24CcPJ - X Vai su X

Contro l’Eintracht sarà la prima volta per Rrahmani, Lobotka e Hojlund insieme (Corsport) - Il Corriere dello Sport scrive che questa sera contro l'Eintracht giocheranno Hojluns, Rrahmani e Lobotka che non avevano mai giocato insieme ... Si legge su ilnapolista.it

Napoli, torna Lobotka dal primo minuto: Conte rilancia anche Elmas e Gutierrez - Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il regista slovacco tornerà titolare questa sera contro l’Eintracht Francoforte, al Maradona, ... napolipiu.com scrive

SKY - Napoli-Eintracht, Elmas possibile novità nel tridente con Hojlund e Politano - Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione che Antonio Conte potrebbe proporre in campo in occasione della sfida con l'Eintracht di Champions al Maradona. Da napolimagazine.com