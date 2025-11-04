Napoli raffica di Daspo | colpiti 16 tifosi tra Champions e dilettanti

Sono sedici i Daspo appena emessi dal Questore di Napoli. I provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine, colpiscono tifosi di età diverse, dai 18 ai 73 anni, coinvolti in episodi che vanno dagli scontri internazionali alle minacce agli arbitri nei campionati minori. Cinque dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

