Napoli Paolo Cannavaro poteva lasciare l’azzurro per la Premier | retroscena clamoroso

Paolo Cannavaro, storico ex capitano del Napoli, ha aperto il cuore sul desiderio d’infanzia realizzato vestendo la maglia della sua città, contribuendo alla rinascita del club partenopeo. In un’intervista a Zero Possibilità, ha svelato un’opportunità mancata con il Manchester City nel 2013, quando i Citizens lo corteggiarono seriamente. L’affare saltò, però, per le pretese economiche del Napoli. Cannavaro, quando il City ci provò davvero. Nel 2013, con il Manchester City in piena ascesa sotto la guida degli sceicchi, arrivò una proposta allettante per Paolo. “Era concreta, mi volevano”, confida l’ex centrale, oggi allenatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

