Napoli l’ex azzurro torna in panchina | riparte dalla Serie B
L’aria a La Spezia è pesante da settimane. Le voci di un cambio tecnico si rincorrevano, alimentate dai risultati e da un ambiente che non trovava più il giusto equilibrio per andare avanti. Dopo l’ennesima sconfitta, la società ha deciso di intervenire. Niente proclami, solo la consapevolezza che serviva una scossa immediata per evitare di compromettere la stagione in Serie B. Lo Spezia ha deciso di mettere fine all’avventura di Luca D’Angelo per puntare su un ex Napoli. L’ex Napoli torna in panchina dopo sette anni: D’Angelo esonerato. Le prime ore di lunedì sono state decisive. La dirigenza ha convocato lo staff tecnico, valutato i dati e parlato con i senatori della squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
