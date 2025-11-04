Napoli laboratorio clandestino di carne scoperto a Striano
Operazione della guardia di finanza di Napoli nell'ambito dei controlli economici del territorio. A Striano, i militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione della carne, nascosto in un garage privato. All'interno, circa una tonnellata di frattaglie e pelli animali, soprattutto di suino e bovino, erano conservate in ambienti sporchi e senza autorizzazioni. Sequestrati cassoni refrigeranti, vasche per ammollo e cottura, frigoriferi e strumenti di lavorazione. Il locale veniva usato per preparare il cosiddetto "quinto quarto", destinato al mercato illegale del tradizionale piatto napoletano "o' pere e o' musso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
