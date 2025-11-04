Napoli | la squadra di Conte non è europea!
Il Napoli visto stasera è un Napoli che non può andare avanti a livello continentale per tutta una serie di ragioni che da qui a poco analizzeremo. Un Napoli confusionario senza molte idee ed incapace di far male con continuità alla squadra avversaria . Analizziamo Napoli – Eintracht.. Il primo tempo ha visto un Napoli capace di un grande possesso palla ma sterile, poca fantasia, poche occasioni concrete create. Il Napoli prova ad entrare in partita ma è incapace di mettere con continuità palle al centro, di servire adeguatamente Hojlund, di creare insomma i presupposti per sbloccare una partita che i tedeschi hanno giocato sin dall’inizio per portare il pareggio a casa. 🔗 Leggi su Parlami.eu
