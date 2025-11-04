La lotta scudetto è accesa almeno quanto la dialettica sulla Napoli-Milano. Siamo alle solite, almeno da quando Antonio Conte è passato sulle sponde del Vesuvio. Il campionato in corso, coi partenopei in vetta e i nerazzurri a un punto (come Milan e Roma) ha già scaldato gli animi. In particolare quelli del tecnico leccese, che alla vigilia dell’impegno con l’Eintracht ha dapprima dichiarato di volersi concentrare sulla Champions League, poi si è scatenato in conferenza stampa lanciando diverse frecciate. "Il Napoli in testa alla classifica dà fastidio - ha detto il tecnico partenopeo - Noi sentiamo solo critiche, c’è stato un pompamento assurdo di aspettative, dovevamo ammazzare di qua e di là, chi arrivava doveva cambiare la prospettiva della squadra, ma sono mancati giocatori fondamentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Napoli-Inter, nuovo duello. Marotta risponde a Conte